Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, tarihi dokuyu ve turizm potansiyelini daha görünür kılmak amacıyla kapsamlı projelere imza atıyor.

Bu kapsamda, şehrin doğal mirasları arasında özel bir yere sahip olan eşsiz su kaynağı ve çevresindeki doğal güzellikler ile önemli turizm alanları arasında yer alan Yeşilgöz’de sürdürülen ikinci etap çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar kapsamında inşa edilen restoranın inşası tamamlandı, restoranın çevresinde gerçekleştirilen peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ile ziyaretçiler artık sadece manzaranın tadını çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda dinlenme ve sosyalleşme imkânı da bulacak.

Büyükşehir’den Doğanın Kalbine Konforlu Dokunuş

Yeni düzenlemelerle birlikte Türkiye’nin ‘Nazar Boncuğu’ olarak nitelendirilen Yeşilgöz, baştan sona yenilendi. Ailelerin ve doğa tutkunlarının rahatça vakit geçirebileceği oturma alanları, yürüyüş yolları ve kamelyalar tamamlandı. Yeşilgöz’ün doğal dokusuna zarar vermeden yapılan bu düzenlemeler, bölgenin ekolojik yapısını koruyarak ziyaretçi kapasitesini artırmayı hedefliyor.