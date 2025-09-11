Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından çevre ve ekonomi odaklı hayata geçirdiği Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi ile hem yaraları sarıyor hem de sürdürülebilir kalkınmaya öncülük ediyor.

Depremin ardından hızla planlanan ve 100 milyon TL’lik yatırımla kurulan tesis afet sonrası şehir planlamasının, çevre bilincinin ve ekonomik aklın birleştiği bir vizyon projesi olarak dikkat çekiyor. Günlük 4 bin ton enkaz atığını ayrıştırma kapasitesine sahip olan tesis, Türkiye’de yerel yönetimlerin çevre politikalarına da örnek olmaya devam ediyor.

GBB Heyeti Tesislerde İncelemelerde Bulundu

Sadece Kahramanmaraş için değil, Türkiye genelindeki yerel yönetimler için de ilham verici bir örnek haline gelen ve aynı zamanda ‘Yerelden Ulusala Etki Kahramanmaraş Modeli’ olarak dikkat çeken tesisi son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Spor Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Geç ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu.

Tesisin işleyişi, günlük kapasitesi ve geri dönüşüm süreçleri hakkında detaylı bilgi alan heyet, tesiste kullanılan ayrıştırma teknolojileri, lojistik planlama ve geri kazanım stratejileri hakkında da bilgi alışverişinde bulundu.