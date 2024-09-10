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Benzinde indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatlarında beklenen sürpriz gelişme yaklaşıyor. Yaşanan dalgalanma sonrası indirim haberi, tüketiciler için rahatlama anlamına gelebilir.

Benzinde indirim geliyor!

Benzinde indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatlarında beklenen sürpriz gelişme yaklaşıyor. Yaşanan dalgalanma sonrası indirim haberi, tüketiciler için rahatlama anlamına gelebilir.

10 Eylül 2024 Salı 14:07

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, motorin fiyatlarında çarşamba günü itibarıyla yaklaşık 1 TL civarında bir indirimin gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu.

Cibre’nin açıkladığı indirim beklentisi, motorin fiyatlarının çarşamba gününden itibaren 1 TL civarında düşmesini öngörüyor. Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar konusunda tüketicilere bir rahatlama sağlayabilir.

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Benzinde Indirim Geliyor!
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