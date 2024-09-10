Benzinde indirim geliyor!

Son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, motorin fiyatlarında çarşamba günü itibarıyla yaklaşık 1 TL civarında bir indirimin gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu.

Cibre’nin açıkladığı indirim beklentisi, motorin fiyatlarının çarşamba gününden itibaren 1 TL civarında düşmesini öngörüyor. Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar konusunda tüketicilere bir rahatlama sağlayabilir.