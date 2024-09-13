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Gram altın rekor kırdı!

Gram altın yukarı yönlü hareketini sürdürerek 2.802,85 TL'ye yükselerek yeniden rekor kırdı.

Gram altın rekor kırdı!

Gram altın rekor kırdı!

Gram altın yukarı yönlü hareketini sürdürerek 2.802,85 TL'ye yükselerek yeniden rekor kırdı.

13 Eylül 2024 Cuma 10:31

Avrupa Merkez Bankası’nın beklenmedik faiz indirimi ve ABD’de enflasyon rakamlarının düşmesi, yatırımcıların güvenli bir varlık olarak kabul ettiği altına yönelmesine neden oldu. Bu durumun etkileri Türkiye’de de hissedildi ve gram altın fiyatı 2.802,85 TL’ye çıkarak yeni bir rekor kaydetti.

Söz konusu gelişmeler, yatırımcıların Amerikan Merkez Bankası’nın da gelecekte faiz indirimine gidebileceği yönünde beklentiler oluşturmasına yol açtı. Bu durum, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırarak fiyatları tarihi zirvelere taşıdı.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı, bu gelişmelerle birlikte 2 bin 570 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye’de de gram altındaki bu artış devam etti ve fiyatı 2 bin 800 lira barajını aşarak yeni bir rekor kırdı.

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