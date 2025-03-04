Hafta sonu 210 gram ağırlığındaki ekmeğin fiyatının 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseltilmesi, şehirde büyük bir rahatsızlık yarattı.

Özellikle Ramazan ayının arifesinde gelen bu zam, dar gelirli vatandaşları olumsuz etkiledi.

Zam haberinin duyulmasının ardından, Kahramanmaraşlılar sosyal medya platformları ve çeşitli kanallar aracılığıyla tepkilerini dile getirdi. Vatandaşların haklı tepkisi, yetkilileri harekete geçirdi ve kısa süre içinde zammın iptal edildiği duyuruldu.

Kahramanmaraş Bakkallar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özsoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı Ramazanlar dilerim. Halkımızın gösterdiği tepki sonucunda ekmek zammı iptal edilmiştir. Değer bilenlere gönül de verilir, ömür de..." ifadelerini kullandı. Özsoy, vatandaşların duyarlılığına teşekkür ederek, Ramazan ayının huzur içinde geçmesini diledi.

Bu gelişme, Kahramanmaraş'ta vatandaşların birlik ve beraberlik içinde haklarını savunmasının güzel bir örneği oldu. Halkın sesi, yetkililer tarafından duyuldu ve gerekli adımlar atıldı. Ekmek zammının geri çekilmesi, özellikle Ramazan ayında dar gelirli vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağladı.