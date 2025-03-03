İş makineleri ve su tankerinin ardından, çöp toplama kamyonu da belediyenin hizmet ağına dahil oldu. Belediye Başkanı Mehmet Karaca, ilçenin makine parkını genişleterek hizmet ağını daha da büyüttüklerini ifade etti.

Depremde ağır hasar gören Türkoğlu’nun yeniden ayağa kalkması için her alanda mücadele veren Başkan Karaca, ilçenin eksiklerini tamamlamaya devam ediyor. Sınırlı kaynaklara rağmen sürdürülebilir bir bütçe yönetimiyle çalışmalarını yürüten Karaca, kazıcı, yükleyici kepçe, ekskavatör, pikap, kamyonet ve su tankerinin ardından çöp kamyonunu da ilçeye kazandırdı.

Başkan Karaca, yapılan yatırımla ilgili olarak, “Bu önemli yatırım, ilçemizin temizliğini daha etkin bir şekilde sağlamak için gerçekleştirildi. Belediyemizin bütçesinden yapılan bu alımla, ilçemizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah’ın izni, vatandaşlarımızın duası ve belediyemizin özverili çalışmalarıyla, ilçemizi en kısa zamanda istenilen seviyeye getireceğiz. Hedefimiz; daha yaşanabilir bir Türkoğlu için ‘El Ele, Gönül Gönüle’ çalışıp, birlikte başarmaktır” dedi.

Türkoğlu Belediyesi, yeni ekipmanlarla birlikte ilçenin altyapı ve temizlik hizmetlerinde önemli bir adım daha attı. Başkan Karaca, ilçenin geleceği için yapılan yatırımların devam edeceğini vurguladı.