“Işıklı Kapı Zili” uygulamasıyla işitme engelli bireyler için önemli bir ihtiyaca çözüm sunuluyor.

Özel gereksinimli vatandaşlara yönelik desteklerine hız kesmeden devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireyler için yeni bir hizmeti daha devreye aldı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında, işitme engelli vatandaşların evlerine ışıklı kapı zili sistemleri kurulmaya başlandı.

Görsel Uyarı Sistemiyle Kapı Zilini Hissetmek Artık Daha Kolay

İşitme engelli bireylerin en büyük sorunlarından biri, kapı zilini duyamamaları nedeniyle misafirlerini, kargo ya da diğer ziyaretçilerini fark edememeleriydi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği “Işıklı Kapı Zili” projesi, bu sorunu ortadan kaldırarak işitme engelli vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlıyor. Zil çaldığında görsel bir uyarı sistemi devreye girerek evin içerisinde ışıklı bir sinyal yanıyor ve bireyin gelen kişiyi fark etmesi sağlanıyor.

“Işıklı Kapı Zili ile Bir Sorunumuz Daha Ortadan Kalktı”

Evine ışıklı kapı zili kurulan işitme engelli Cuma Köse, “Öncelikle bu hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum. İşitme engelli olduğum için birçok sıkıntı yaşıyordum. Eve gelen olduğunda zili duymadığım için kapıyı açamıyordum. Işıklı kapı zili sayesinde artık böyle bir sorun yaşamayacağım” diye konuştu.