Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak adına yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Sütçü İmam Kavşağı’nda başlatılan yenileme çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Ulaşım Konforu En Üst Seviyeye Çıkarılacak

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde devam eden çalışmalar çerçevesinde kavşak ve yol düzenleme işlemleri büyük bir özenle gerçekleştiriliyor. Ekipler; çalışmalarını titizlikle yürütürken, yürüyüş yollarının da daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Projeyle birlikte bölgedeki trafik akışının daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi amaçlanıyor. Kavşakta yapılan genişletme ve düzenleme çalışmaları sayesinde sürücüler için daha güvenli bir yol kullanımı sağlanırken, yayalar için de modernize edilen yürüyüş yolları konforlu bir ulaşım imkânı sunacak.