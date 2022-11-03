Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Yerli Ve Milli Bitki Üretimi

Tritikale, buğday ve çavdarın bileşimi ile elde edilmiş olan, buğdayın verim yüksekliğini ve tahıl kalitesi ile çavdarın hastalıklara ve toprak özellikleri de dahil olmak üzere çevre koşullarına dayanıklılığını birleştiren bir yem bitkisi olarak ön plana çıkıyor.

Yerli ve Milli Tohum Demonstrasyon Çalışmaları çerçevesinde, Hekimhan İlçesinde Karapınar Mahallesinde yaklaşık 20 dekarlık alanda Ayşehanım ve Mehmetbey Tritikale çeşitleri ekimi yapıldı.

İklime uyumlu hastalık ve zararlılara dayanıklı yerli ve milli çeşitlerin üretime kazandırılması amacıyla yapılan demonstrasyon çalışmasının neticesinde yerli çeşitlerin genel durumu ve gelişimi göz önüne alınarak çiftçilere tanıtımı sağlanacak.