Kahramanmaraş’ta ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruldu

Toplamda 5 bin metrekare alan üzerine yapılan Ceviz İşleme ve Paketleme tesisi, ilçede üreticilerin hizmetine açıldı. Paketleme tesisi 7 milyon 800 bin TL’lik yatırım ile Kahramanmaraş’ta ceviz üretim hacminin artırılması ve ürünlerin katma değerli şekilde yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yerinin alması hedefleniyor.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın katkıları ve Çağlayancerit Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen proje, Kahramanmaraş’ın ceviz üretimindeki hacmini artırırken, katma değerli ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda yerini almasına imkan tanıyacak. Tesis, toplama ve depolama, kurutma, sınıflandırma ve paketleme, imalat üniteleri gibi birçok fonksiyonu bünyesinde barındırıyor.

ÇİFTÇİLER RAHAT BİR NEFES ALACAK

Yurt genelinde yaklaşık 10 milyon ceviz ağacından elde edilen, yıllık 215 bin ton hasadın hatırı sayılır miktarı Çağlayancerit ilçesinde üretiliyor. Farklı türlerin yetiştirilebildiği şehirde, yöreye özgü 9 ceviz çeşidi bulunuyor. Yapılan Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi Projesiyle beraber bu üretimler, hacimlerine göre sınıflandırılarak farklı seçeneklerde pazarlardaki yerini alabilecek. Ürünlerin katma değerinin artmasıyla, çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesine katkı sağlanacak. Artık bundan böyle çuvalla ve tane ile ceviz satma dönemi geride kalmış olacak. 30 ton kapasite ile çalışan tesiste 30 kişi istihdam edilecek.

Tesis hakkında açıklama Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun, “Şimdi yaklaşık 30 ton kapasiteli. Ceviz geliyor soyuluyor, kurutuluyor, boylanıyor, kalibrasyon yapılıyor. Ve istenirse iç olarak, istenirse kabuklu olarak üreticilere, tüketicilere veriliyor. Tabi bir istihdam sağlamış olduk. Çağlayancerit’imizde en büyük sorun istihdam sorunu. Bu tesisimiz de tam kapasite ile çalışırsa inşallah, yaklaşık 30 kişi çalışacak. Ve buna benzer bizim başka projelerimiz de var. Bu tesis teknolojik açıdan ileri versiyona sahip. İnşallah halkımıza en iyi şekilde yardımcı oluruz diye düşünüyorum. Bizde geleneksel olarak çuvallarla satılır ceviz. Bin bin satılır. Şimdi belki küçük görselliği güzel olan küçük paketlerde satılacak. Artık çuvalla ceviz satma devri bitiyor. Buranın damgasını yemeyen o paketler, belki toplumda ilerde Çağlayancerit cevizi mi değil mi diye şüpheye girecek ve her Çağlayancerit, Maraş 18, Kalaycı ve en son da Çağlayancerit olarak patent almış ulusal boyutta coğrafi işaret almış ve AB’de coğrafi işaret müracaatını kabul görmüş bir cevizimiz. Artık bu paketler bu tesiste paketlenip satılacak. Kooperatifimiz kanalıyla buranın işletmesi sağlanacak. Biz belediye olarak projeyi hemen hemen tamamladık. Ve kooperatifimize teslim yaptık” dedi.