Kahramanmaraş’taki Bu İş Yerinde Herkes Çok Mutlu

İş yerinde kahve molalarını sıklaştıran, sosyal medya ve sosyal aktiviteleri teşvik eden firma yetkilisi, bu davranışıyla çalışanlarının takdirini topladı.

Hizmet kalitesi ile Catering sektörüne yeni bir vizyon getiren KYS Catering, yine bir ilke imza attı.

Yönetim Kurulu Başkanı Metin Azaplıoğlu imzasıyla çalışanlarına yeni bir uygulama sistemini tebliğ edildi.

Bildiride çalışanların yoğun mesai saatleri dışında, stresten uzaklaşması, iş ortamının baskısından kurtulması ve kendilerine zaman ayırması tavsiye edildi.

Alışıla gelmişin dışında çalışanlarını sosyal medya kullanımına, iş yerinde sosyal aktiviteyi, yürüyüşü ve iş arkadaşlarıyla sohbeti teşvik eden Azaplıoğlu, bu yöntemle iş yeri stresinin sonlanacağını ve verimliliğin artacağını belirtti.

Çalışanların da büyük bir memnuniyetle karşıladığı uygulama ile ilgili metin ise şu şekilde: “Firmamızda iş zamanı iş yapan birbirinden kıymetli çalışma arkadaşlarımız. Boş zamanınızı sizler ayarlayın ve gün içerisinde kahve için, birbirinizle zaman geçirerek paylaşımlar yapın. Bu zamanda iş konuşmayın, aile olmanın gereği, dost ve arkadaş olmanın değerini bilin. Hatta sosyal medya hesabınızda paylaşım yapın, bu firmanın çalışanlarının saatli köle olmadığını gösterelim, ben inanıyorum ki yaratılanı severiz yaratandan ötürü düsturu içimizde her zaman mevcuttur. Kibirden uzak duralım, ben demeyelim kimse mükemmel değildir. Hani derler ya, kadı kızında da kusur vardır, kurusa göre ve kusuru başa kalkmak şeytana asker olmaktır; Değerli çalışma arkadaşlarım, ben sizlere her zaman inandım ve güvendim, bu neden değil mi bizleri bir arada tutan ekmeğimizi paylaşmamıza vesile olan. Lütfen birbirimizi sevelim kıymet verelim çünkü ben sizleri çok seviyorum. İşimiz gücümüz hizmet ve gücümüz birlikte çalıştığımız çalışma arkadaşlarımız”