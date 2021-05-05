Sefer Ozan, biber çiftçisine destek istedi

Şubat – Mart döneminde ekimi yapılan biber tarımının çok zor ve masraflı bir tarım ürünü olduğunu söyleyen Sefer Ozan, Kahramanmaraş Kırmızı Biberi can çekişiyor. Kahramanmaraş biberine sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Sefer Ozan şunları kaydetti: “ Maraş Sarı çeltiğinin bugün ekenin kalmadığını, bunun gibi şehrimizin göz bebeği tarım ürünü Kahramanmaraş’ta yetişen dünyaca ünlü kırmızı pul, toz biberimiz Türkiye’de 83 milyon nüfusun sofrasına girer. Son derece önemli olan pul biber yetiştiriciliği çok uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Baharat çeşitlerinde vazgeçilmezimiz olan biber çok hassas bir çeşittir. İnsan gücü ve el emeği ile meydana gelmektedir.

Kahramanmaraş’ta genelde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğanlıkarahasan Mahallesi Kuruçay, davutlar ve Söğütlü bölgesi ile Çınarlı, Çiğli, Denizli ve Seyrantepe mahallelerinde ekimi yapılmaktadır. Yaklaşık 30.000 dekar ekilen biber günümüz şartlarında girdilerin artması nedeni ile 2.000 dekara kadar gerilemiştir. Başta söylediğim gibi; Biber tarımı insan emeğine dayanan bir tarım ürünüdür. Dikiminden haşatına kadar her kademesinde insan emeği vardır.

Maraş biberinin tadı ve güzelliği coğrafi şartlardan kaynaklandığını dile getiren Sefer Ozan; “Biber ekimi şubat ve mart aylarında olmaktadır. Ekim yapıldıktan 45 gün sonra biber toprak altında oluşuma başlar ve kılavuz dediğimiz ilk çıkım gerçekleşir.

İlk çıkım sonrası insan gücü ile ürüne zarar vermeden yabancı otlar el ile çekilerek temizlenir. İlerleyen zamanlarda küçük çapalar ile yeniden çıkan yabancı otlar temizlendikten sonra bir süre daha oluşum takip edilir.

15 ile 20 cm arasına ulaşan biberin büyük çapası yapılarak seyreltme gerçekleşir. sulama işlemi günümüzde yağmurlama sistemi ile yapılmaktadır. Sıcaklığın arttığı yaz aylarında sulama işlemi 5 gün aralıklarla devam eder.

Sulama dönemlerinde 5 hafta boyunca her hafta farklı gübre çeşidi ile gübrelemesi yapılmaktadır. yeşil kurt ve zararlı böceklerle mücadele için hasat dönemine kadar en az 3 kez uygulama yapılır. Sulama, gübreleme, ilaçlama, ot temizliği hep insan gücü ile elle olmaktadır.

Hasat eylül ayında başlar ve kasım ayına kadar devam eder. El ile özenle toplanan kırmızı biber kurutulmaya bırakılır , kuruyan biberler daha sonra fabrikalarda işlenmeye hazır hale gelir. İşlenmeye hazır hale gelen biber yine şehrimizde bulunan çeşitli işletmelere verilerek sofralara hazır hale getirilir.

Maraş biberimize sahip çıkmamız gerekiyor, günümüzde biber ekimi yapılan bu bölgelerde çiftçiler maliyet artışından dolayı hızla biber ekimini terk ederek diğer tarımsal ürünlere yönelmektedir.

Biber ekiminin yeniden canlanması ve ithalatı engellemek adına tarım bakanlığınca destekleme ve TMO tarafından alım garantisi verilmesi gerekmektedir. Sayın Tarım bakanımıza çağrıda bulunmak istiyorum; ülkemizde yetişen tarım ürünleri için nasıl ki lisanslı depoculuk sistemi oluşturularak TMO tarafından alım garantisi veriliyor ise Kahramanmaraş’ta yetişen biberimiz için aynı şartların sağlanmasını; ayrıca diğer tarım ürünlerinde sağlanan desteklemesin yine biber içinde sağlanmasını talep ediyorum.

Kahramanmaraş ta bulunan yerel yönetimlerin, resmi kurumların ve siyasilerimizin dünyaca ünlü Kahramanmaraş kırmızı biberine sahip çıkarak desteklerini bekliyorum.” Diye konuştu.