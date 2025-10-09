Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı yol yenileme seferberliğini sürdürüyor. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanlarına kavuşması hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Elbistan’da önemli bir yatırım daha hayata geçirildi. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda;Günaltı, Dervişçimli, Atmalıkaşanlı ve Hasanalili mahallelerini kapsayan toplam 11 kilometrelik yol ağı sathi asfaltla kaplandı. Arterlerin ulaşımı modernize edilerek vatandaşlara konforlu seyahat imkânı sunuldu. Yapılan asfalt serimiyle birlikte, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkının ulaşımda yaşadığı zorluklar büyük ölçüde giderildi. Yeni yol yapısıyla birlikte araç trafiği daha akıcı hale gelirken, sürüş güvenliği de önemli oranda artırıldı.

Muhtarlardan Hizmet Teşekkürü

Yapılan çalışmaların bölge halkı için önemli olduğunu ifade eden Günaltı Mahalle Muhtarı Turaç Polat, “Büyükşehir Belediyesine yol talebimiz vardı. Önce yolumuzda deforme olan yerler onarıldı sonra da sathi kaplama yapıldı. Hizmetlerinden dolayı Fırat Görgel Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi. Atmalıkaşanlı Mahalle Muhtarı Bülent Mutlu ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e ve ekibine çok teşekkür ederim, ellerine sağlık. Yolumuzu çok güzel bir şekilde yaptılar, Allah razı olsun” diye konuştu. Hasanalili Mahalle Muhtarı Mustafa Akgül de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.