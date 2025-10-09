24 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda; 7 yeni hizmet aracının alımı kararlaştırılırken, Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği meclisine de üye seçimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen başkanlık etti. Gündemde yer alan 24 madde, ilgili komisyon raporları doğrultusunda meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.

Hizmet Filosuna Yeni Araçlar Kazandırılıyor

Toplantıda alınan karar doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesinin itfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet merdivenli itfaiye aracı, 1 adet arazöz ve 2 adet pikap alımı onaylandı. Yeni araçlarla birlikte itfaiye teşkilatının ekipman kapasitesinin artırılması, yangın ve afetlere daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ne Üye Seçimi Yapıldı

Meclis toplantısında ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kahramanmaraş Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği meclisine üye seçimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen oylama sonucunda; Mehmet Beşen, Şems Sezal, Ökkeş Kar, Güleser Keleş Ermurat, Fatih Yıldız, Ömer Özberk, Mehmet Topal, Tuba Özdemir, Selahattin Parlak, Yaşar Yıldız ve Sezer Selim Genel, Birlik Meclis Üyesi olarak seçildi.