6 Şubat depremlerinin izlerini tamamen silerek Kahramanmaraş’ı daha iyi noktalara taşımak için Başkan Fırat Görgel öncülüğünde tüm alanlarda yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan otogarında başlattığı güçlendirme çalışmalarına da devam ediyor. Asrın felaketinde büyük hasar alan ilçe terminali iç ve dış mekânlarıyla baştan uca yenilenerek güçlendiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla otogarda depremin oluşturduğu hasarlar giderilirken bilet satış gişeleri, dinlenme alanları, sosyal donatılar, şebeke hatları, aydınlatma ve otopark alanları da baştan uca yenileniyor.10 Milyon TL’lik yatırımla yenilenecek ve güçlendirilecek otogar, modern bir görünüme kavuşturulacak. Alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek son duruma ilişkin bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe otogarının yenilenen yüzüyle Kasım ayında hizmete alınacağını belirtti.

10 Milyon TL’lik Yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren 11 ilçemizde yoğun bir çalışma ortaya koyuyoruz. Bu noktada Elbistan’ımızda da alt yapıdan üst yapıya çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Elbistan Otogarımız da yaşadığımız afette hasar alan hizmet noktalarından biri. Büyükşehir Belediyesi olarak tesisle ilgili projelerimizi hazırladık ve çalışmalara başladık. 10 Milyon TL’lik yatırım yapıyoruz. Ekiplerimizi Kasım ayına kadar buradaki çalışmalarını tamamlayacak. Elbistan Otogar’ı yenilenen binası, peronları, sosyal donatıları ve yeni çevre düzeniyle hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Sürece katkı ve destek sağlayan otogar esnafımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.