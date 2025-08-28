Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’ın ulaşım altyapısını güçlendirmek için hem ilçe merkezinde hem de kırsal bölgelerde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de Aksakal, Beştepe ve Yalıntaş mahallelerini ilçe merkezine bağlayan grup yolu oldu.

Deforme olması sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan yolun 14 kilometrelik kısmında yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ekipler, öncelikle yolda kazıma işlemleri gerçekleştirerek bozulmuş kısımları temizledi. Ardından sathi kaplama asfalt serimine geçildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Aksakal, Beştepe ve Yalıntaş mahallelerinin ilçe merkezi ile bağlantısı çok daha güvenli ve konforlu bir hale gelmiş olacak.