Başvuru Şartları
Yayımlanan ilana göre adaylarda şu kriterler aranacak:
- 2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren usul ve esasların 4. maddesinde belirtilen şartlara uygun olmak,
- Vardiyalı sistemde çalışmaya engel sağlık problemi bulunmamak,
- Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmak,
- Daha önce çalıştığı işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında işten çıkarılmamış olmak.
Çalışma Koşulları
İşe alınacak personel, Kahramanmaraş merkez ve ilçelerdeki hizmet birimlerinde görevlendirilecek. Haftalık çalışma süresi 45 saat olacak ve mesai saatleri 08.00 – 17.00 arası vardiyalı şekilde yürütülecek.
Başvuru Süreci
Başvurular, 28 Ağustos 2025 mesai bitimine kadar şahsen yapılacak.
Başvuru adresi: İstasyon Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:19/1 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş.
Adaylardan şu belgeler istenecek:
- Nüfus kayıt örneği,
- Adli sicil kaydı,
- Barkodlu SGK hizmet dökümü.
Çalışma Süresi
Başvurular arasından seçilecek 80 işçi, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde 5 ay 29 gün süreyle Akbel A.Ş. bünyesinde görev yapacak.