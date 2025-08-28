Kulüp tarafından gelir elde etmek amacıyla açık artırmaya sunulan "46 EDE 46" özel plakası, Alpedo tarafından rekor bir bedelle satın alındı.

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulübe destek olmak amacıyla düzenlenen açık artırmaya katılım gösteren ve teklif veren herkese teşekkür edildi.

Kulübün duyurusunda, "Plakamız, Alpedo tarafından 10.000.000 TL bedelle satın alınmış ve kulübümüze hediye edilerek takım otobüsümüze kazandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu önemli gelirin tamamının yeni takım otobüsü alımı için kullanılacağı belirtildi.

Alpedo Ailesi ve Yaşar Pekel'e özel teşekkür

Kulüp yönetimi, şehrin takımına yapılan bu büyük jest karşısında Alpedo ailesine ve Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Pekel'e minnettarlığını dile getirdi. Açıklamada, "Bu anlamlı desteklerinden dolayı Alpedo ailesine ve Yaşar PEKEL'e ayrıca teşekkür ediyor, şehrimizin takımına verdikleri katkıyı takdirle karşılıyoruz" denildi. Yapılan bu destek, "Şehrin takımına, şehrin markasından destek" sloganıyla kamuoyuna duyuruldu.