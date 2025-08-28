Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

11 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu’nun kırsal mahallelerinden Yeniyurt’ta da önemli bir proje hayata geçiriliyor. Mahalleye ulaşım sağlayan güzergâhta bulunan ve 46 yıl önce inşa edilen köprünün yerine, günümüz ihtiyaçlarına uygun modern bir köprü kazandırılıyor.

Yıpranmış yapısı ve dar geçişiyle vatandaşların ulaşımda zorluk yaşamasına neden olan eski köprünün yerini, güvenli ve konforlu bir köprü alıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca 15 Milyon TL’lik yatırımla yürütülen çalışmalar kapsamında 53 metre genişliğe ve 9 metre uzunluğa sahip yeni köprü inşa edildi.

Projede son aşamaya gelinirken köprü korkuluklarının imalatı da hızla devam ediyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak köprünün hizmete açılmasıyla birlikte Yeniyurt Mahallesi’nin ulaşım standardı önemli ölçüde yükselmiş olacak. Vatandaşlara daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkânı sunacak olan yeni köprü, bölge halkının günlük yaşamını da büyük ölçüde kolaylaştıracak.