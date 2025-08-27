Dereceye giren öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik destek ve projelerine bir yenisini daha ekledi. Eğitimden kültüre, spordan sosyal faaliyetlere kadar gençler için çok sayıda proje hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) dereceye giren öğrencilere nakdi destek sağlayacak.

İl sınırları içerisinde ikamet eden ve 2025 yılı LGS’de yüksek başarı gösteren öğrencilere aileleri aracılığıyla maddi destek verilecek. Karara göre; İlk %1’lik dilimde yer alan öğrencilere 15 bin TL, %1,001 ile %2 arasındaki öğrencilere 11 bin 250 TL, %2,001ile %3 dilimindeki öğrencilere ise 7 bin 500 TL nakdi destek sağlanacak.

Başkan Fırat Görgel, sağlanan bu desteğin gençleri teşvik etmeyi ve ailelerin eğitim yükünü bir nebze olsun hafifletmeyi amaçladığını vurgulayarak, “Kahramanmaraş’ımızın geleceğini inşa edecek gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Dereceye giren öğrenciler, eğitim destekleri için https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/08/21/lise-ogrencileri-egitim-yardimi-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabilecek.