Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nın Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlar sonucu aranan 222 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden çeşitli suçlardan 14 şahıs tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu süreçte 14 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet tabanca mühimmatı, 113 kök kenevir bitkisi, 507 gram esrar, 24 gram bonzai, 36 gram metamfetamin, 4 gram eroin maddesi ve 12 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca; izinsiz kazı yapmak, yasadışı ekim, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanma suçlarından 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 1’i tutuklanırken, 2’sine adli kontrol tedbir kararı uygulandı.

TEM Şube Müdürlüğü ise, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan M.K. (30) hakkında adli işlem başlattı.