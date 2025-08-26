Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Kipaş Holding, çalışanların görüş ve önerilerini daha etkin bir şekilde değerlendirmek amacıyla işletmelerinde İletişim Odaları hayata geçirdi. Bu uygulama, holdingin insana verdiği değerin ve profesyonel İnsan Kaynakları yaklaşımının önemli bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Kipaş Holding İK Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre;

“Çalışanlarımız bizim en büyük değerimiz. İnsan Kaynakları olarak en önemli önceliğimiz, her bir çalışma arkadaşımızın sesini duymak ve onları karar süreçlerine aktif olarak dahil edebilmektir. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz İletişim Odaları sayesinde, çalışanlarımızın fikirlerini, önerilerini ve beklentilerini doğrudan bize iletebildikleri bir ortam oluşturduk. Böylelikle yalnızca dinleyen değil, aynı zamanda çözüm üreten, yol gösteren ve değer veren bir kurum kültürünü güçlendiriyoruz.

İletişim Odaları, sadece bir geri bildirim platformu değil; çalışanlarımızla aramızda şeffaflık, güven ve karşılıklı anlayışı pekiştiren bir köprü niteliği taşıyor. Burada dile getirilen her düşünce, kurumumuzun gelişim yolculuğunda rehberimiz oluyor. Biz inanıyoruz ki mutlu çalışan, güçlü kurum demektir. Bu nedenle tüm süreçlerimizi, çalışanlarımızı merkeze alarak tasarlıyor ve sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Çalışan memnuniyetini artırmayı ve kurumsal gelişime katkı sunmayı hedefleyen proje kapsamında, İnsan Kaynakları ekipleri düzenli olarak sahada bulunarak çalışanlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu süreçte İnsan Kaynakları yönetimi ve personel birimleri, çalışanların beklenti ve çözüm önerilerini doğrudan dinleyerek kurumsal karar alma süreçlerine katkı sağlıyor.

Kipaş Holding, bugüne kadar yürüttüğü İK projeleri, çalışan eğitimleri, yetenek yönetimi uygulamaları, sosyal hizmetler ve kurumsal iletişim çalışmaları ile çalışanlarına değer katmaya devam ediyor. Şirket, bu yeni adımla birlikte çalışan odaklı stratejilerini hızlandırarak kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Kipaş yönetimi, İletişim Odaları projesiyle yalnızca geri bildirimleri değerlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda çalışanların kuruma bağlılığını, motivasyonunu ve iş verimliliğini artıracak sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlıyor. Kipaş Holding, her çalışanın görüşünü bir değer olarak görmeye ve bu değerleri geleceğin stratejilerine yansıtmaya devam ediyor.