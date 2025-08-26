Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor.

Bu kapsamda Onikişubat’ın en işlek güzergâhlarından biri olan Dr. Sait Bulvarı’nda önemli bir kavşak düzenleme çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Dr. Sait Bulvarı ile Osmanca Ali Caddesi’nin kesişiminde bulunan kavşakta gerçekleştiriliyor.

Mevcut sinyalizasyon sisteminin devre dışı bırakılmasının ardından bölgede zemin hazırlıkları, yol genişletme ve asfalt serim işlemleri hızla hayata geçiriliyor. Çalışmalar sayesinde kavşağın trafik ve yaya akışını daha verimli hale getirmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin ardından kavşak, hem daha modern bir görünüme kavuşacak hem de araç ve yaya trafiği açısından daha kullanışlı bir yapıya sahip olacak. Ayrıca altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından kavşak ve refüjlerde gerçekleştirilecek peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle bölgede estetik bir görünüş sağlanacak. Böylece sadece ulaşım konforu değil, şehir estetiği de güçlendirilmiş olacak.