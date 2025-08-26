Çalışmalar kapsamında, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde ömrünü tamamlamış parke yollar ve bozulan cadde-sokaklar sıcak asfaltla yenilendi.

Onikişubat Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürerek vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya, ulaşımda güvenliği ve konforu artırmaya devam ediyor.

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, planlamalar doğrultusunda merkez mahallelerden kırsal mahallelere kadar ilçenin dört bir yanında asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Özellikle ömrünü tamamlamış parke yolların ve bozulmuş cadde-sokakların asfaltla buluşturulmasıyla birlikte, ulaşım kalitesinin her geçen gün yükselmesi hedefleniyor.

Vatandaşların ulaşımda daha güvenli ve konforlu bir ortamda yaşam sürmesini amaçlayan çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kez Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde yoğun bir asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar çerçevesinde, 66015, 66019, 66021, 66024 ve 66026, 66041, 66047, 66052, 66074 ve 66076’ncı sokaklarda 2 bin300 metre uzunluğundaki 17 bin 400 metrekarelik alana toplam 5 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Böylece mahallede bozulan yollar ve ömrünü tamamlamış parke kaplamalar kaldırılarak, modern ve dayanıklı asfalt yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yenilenen yollarla birlikte özellikle kış aylarında çamur, yaz aylarında ise toz nedeniyle yaşanan sıkıntılar ortadan kaldırıldı. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştıran bu çalışma, aynı zamanda mahalleye estetik bir görünüm de kazandırdı.

Muhtar Karaköse’den Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Muhtarı Fatih Karaköse, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bozuk yollarımıza ilişkin vatandaşlarımızın talepleri vardı, biz de bu talepleri ilettik ve Başkanımız sağ olsun desteğini bizden esirgemedi. Mahallemizde yol konforunu artıracak bir hizmeti Onikişubat Belediyemizin gayretleriyle hayata geçirmiş olduk. 10 farklı sokağımız baştan sona asfaltlanarak hem araç trafiği hem de yaya ulaşımı için çok daha güvenli ve konforlu hale geldi. Vatandaşlarımız adına emeği geçen başta Başkanımız Hanifi Toptaş’a ve belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.