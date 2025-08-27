İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yusufhacılı Mahallesi’nde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için yoğun bir tempo ile çalışan ekipler, özellikle kırsal mahallelerdeki yol sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Şehir merkezinde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle önceliğin kırsal mahallelere verildiğini belirten yetkililer, bu süreçte tüm mahalle yollarının yenilenerek hizmete açılacağını ifade etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yapılan yol çalışmalarının ilçe genelinde yaşam kalitesini artıracağını vurguladı. Başkan Akpınar açıklamasında şunları söyledi:“Yollarımızda başlattığımız bu seferberlik, hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak ve Dulkadiroğlu’na yakışır modern bir ulaşım altyapısı oluşturacaktır. Amacımız, 105 mahallemizin tamamında yol sorununu kalıcı bir şekilde çözmektir. Bu süreçte sabır ve anlayış gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yusufhacılı Mahallesi’nin ardından diğer kırsal mahallelerde de sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürecek. Dulkadiroğlu Belediyesi, yeni yol projeleriyle birlikte ilçenin hem kırsal hem de merkez mahallelerinde ulaşım standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.