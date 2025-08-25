Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesinde yer alan otogar yanında kazı çalışması sırasında çukurda çalışan 28 yaşındaki işçi Abdulmelik Turan, toprak kayması sonucu toprak altında kaldı.
Bitlis nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen işçinin toprak altından çıkarılması için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle işçi, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan içinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.