Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nce il genelinde 18-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonel faaliyetlerde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 33 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen 18 şüpheli olmak üzere toplam 56 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bunlardan 33 kişi tutuklandı.

Operasyon esnasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile birlikte 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği el ele geçirildi.

Ayrıca, trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan uygulamalarda yüksek sesli müzik nedeniyle 153 araca, abartı egzoz nedeniyle 60 araca, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 354 şahsa işlem uygulandı.