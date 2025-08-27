2021 yılından bu yana çeşitli nedenlerle yapılamayan festival, bu yıl yeniden er meydanına dönüş yapıyor. Yüzyıllardır ata sporumuzun yaşatıldığı bu büyük organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından pehlivanları ve binlerce güreşseveri Afşin’de buluşturacak.

Güreş Dünyasının Yıldız İsimleri Afşin’de

Festival kapsamında güreşlere, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ile birlikte Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçimiz Taha AKGÜL de davet edildi. Büyük ustaların izinde yeni nesil pehlivanların er meydanına çıkacağı güreşler, heyecan dolu müsabakalara sahne olacak.

Kültürel Mirasın Devamı

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç’ın öncülüğünde organize edilen festival, sadece sporun değil; aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da büyük önem taşıyor. İlçe halkı ve bölgeden gelen misafirler, gün boyu sürecek etkinliklerle hem geleneksel karakucak güreşlerinin coşkusunu yaşayacak hem de birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağlayacak.

Başkan Koray Kıraç’tan Davet

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, festivalle ilgili yaptığı açıklamada:

“2021 yılından bu yana yapılamayan Geleneksel Eshab-ı Kehf Karakucak Güreşleri’ni bu yıl tekrar halkımızla buluşturuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ata sporumuz karakucak güreşini yaşatmak, kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve sporcularımıza destek olmak amacıyla düzenlediğimiz 47. festivalimize tüm halkımızı davet ediyorum.” dedi.

Tarih: 28 Eylül 2025, Pazar

Yer: Afşin – Eshab-ı Kehf Çim Güreş Sahası