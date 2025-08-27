YKS’de dereceye giren öğrenciler ve aileleriyle Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda bir araya gelen Başkan Görgel, “Ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerimizle bugün bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki Kahramanmaraş’ın en büyük sermayesi ilimle, irfanla ve ahlakla donanmış gençlerimizdir. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de gençlerimizi her alanda desteklemek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren Kahramanmaraşlı öğrenciler için Şairler Tepesi’nde özel bir program düzenlendi.

Etkinliğe; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Fedakârlık ve Dayanışmayla Gelen Başarı”

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğrencilerin elde ettiği başarının yalnızca bireysel gayretle değil, ailelerin fedakârlığı ve öğretmenlerin özverisiyle mümkün olduğuna dikkat çekti.

YKS sonuçlarının eğitim camiasının ortak emeğinin bir yansıması olduğunu vurgulayan Baydur, bu başarının gençler için bir başlangıç olduğunun altını çizdi.

Büyükşehir Belediyesinin deneme sınavları, psikolojik danışmanlık ve tercih desteği gibi uygulamalarla gençlerin yanında olduğunu ifade eden Baydur, Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti.

“Kahramanmaraş’ın En Büyük Sermayesi Gençlerimiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gençlerin elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını ifade ederek, öğrencileri ve ailelerini kutladı. Görgel, “Ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerimizle bugün bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki Kahramanmaraş’ın en büyük sermayesi ilimle, irfanla ve ahlakla donanmış gençlerimizdir” dedi.

“Gençlerimizin Her Alanda Daha da Gelişimi İçin Görev Başındayız”

Başkan Fırat Görgel konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere sağlanan desteklerden de bahsetti. Görgel, “YKS’de dereceye giren öğrencilerimize tek seferlik eğitim desteği veriyoruz. İnşallah her yıl bu desteğimizi imkânlarımız ölçüsünde artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimiz yönelik Türkiye’nin en önemli gençlik markalarından olan Pusula Maraş’ı kurduk. Pusula Maraş çatısı altında gençlerimize yönelik etkinlik ve projeler hayata geçiriyoruz. Bu yıl 5 binden fazla, önümüzdeki 1,5 yıl içinde ise 20 bin gencimizi kültürel gezilerle buluşturmayı planlıyoruz. Münazara kulüpleri, yaz kampları, survivor parkurları, paintball ve stressavar etkinlikleri gibi geniş yelpazede programlar düzenliyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz kurs, kariyer günleri, meslek tanıtımları ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 2026 itibariyle ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini Büyükşehir Belediyesi olarak bizler karşılayacağız. Engelli öğrencilerimiz için eğitim materyali desteğimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

“Bu Başarı Olağanüstü Şartlarda Kazanıldı”

Programda konuşan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, öğrencilerin 6 Şubat depremlerinin ardından gösterdikleri azme dikkat çekerek, “Gençlerimiz olağanüstü bir süreçte bu başarıları elde etti. Normal şartlarda değil, çok zor bir dönemde ortaya koydukları azimle sınavı kazandılar. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından YKS’de dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.