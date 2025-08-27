KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Su, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında önemli çalışmalar gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda bu imalatların yapıldığı bölgelerde yol yüzeyinde meydana gelen bozulmaları da onarıyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallesi’nde de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Mahallede 49023. Sokak, 49048. Sokak ve 49050. Sokak’ta tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından, yol yüzeyinde oluşan deformasyonların giderilmesi için bakım ve onarım faaliyetleri başlatıldı. KASKİ ekiplerince yürütülen çalışmalarla, mahalle içi arterlerde bozulan kısımlar sıcak asfaltla kaplanıyor. Böylece hem vatandaşların ulaşımda daha konforlu bir şekilde seyahat etmesi hem de altyapı sonrası üstyapının güvenli bir şekilde hizmet vermesi sağlanıyor.

“Çalışmalar Program Dahilinde Devam Ediyor”

KASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, altyapı çalışmalarının ardından yol bakım ve onarım faaliyetlerinin hızla sürdürüldüğü belirtilerek, “Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için su ve kanalizasyon hizmetlerinin yanı sıra yol yüzeyinde oluşan deformasyonları da kısa sürede gideriyoruz. Çalışmalarımız, belirlenen program çerçevesinde diğer mahallelerde de devam edecek” ifadelerine yer verildi.