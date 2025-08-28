Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını kesintisiz sürdürerek vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlıyor. Bu kapsamda çalışmaların yürütüldüğü adreslerden biri de Türkoğlu’nun kırsal mahallelerinden Yeşilyöre oldu.

Uzun yıllardır mahalle sakinlerinin yoğun olarak kullandığı, ancak hem darlığı hem de eski yapısı nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye atan köprünün yerine yeni ve modern bir köprü menfez inşa ediliyor. Yeşilyöre’yi ilçe merkezi ve çevre mahallelerle bağlayan grup yolu üzerindeki köprü, dar olmasından dolayı ulaşımda aksamalara ve zaman zaman kazalara sebebiyet veriyordu.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında 10 metre genişliğinde ve 15 metre uzunluğunda yeni bir köprü kazandırılıyor. Son derece dayanıklı şekilde projelendirilen köprüde son imalatlar da tamamlanma aşamasına geldi.

Çalışmaların bitirilmesiyle birlikte Yeşilyöre’nin ulaşım güvenliği büyük ölçüde artacak, mahalle sakinlerinin ilçe merkezi ve çevre mahallelere bağlantısı daha hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanacak.