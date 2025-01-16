Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda yeni kurulan, Eğitim Yöneticileri ve Çalışanları Sendikası EYSEN için Kahramanmaraş’ta da önemli katılımlar oldu.

EYSEN, yaklaşık 300 üye sayısına bir aylık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ulaşmış ve il temsilcilikleri seviyesinde örgütlenmesine devam etmektedir. Bu bağlamda Kahramanmaraş il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan şube müdürlerinin büyük bir çoğunluğu mevcut sendikalarından istifa ederek toplu olarak bugün EYSEN'e üye oldu.

Sendikacılıkta yeni bir çığır açacak olan bu yeni sendikanın tüm eğitim çalışanlarının emeğinin, hakkının, hukukunun mücadelesini verme noktasında yeni bir süreci başlatacağı düşünülmektedir.

Bu anlayışla yola çıkan il ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde çalışan Şube Müdürleri başta olmak üzere eğitim çalışanlarının hak ettikleri emeğin karşılığını alamadığı, EYSEN'nin kurulma amacının da tam bu olduğu, eğitim emekçilerinin hak ettikleri maaşı almaları için her türlü mücadelenin verilerek hiçbir ideolojik yahut siyasi yapı ile bağ kurulmadan gündemlerinde tek öznenin eğitim çalışanlarının özlük haklarının olacağı, bu nedenle tüm eğitim yöneticileri ile çalışanları EYSEN'e davet edilerek, bu mücadeleyi hep beraber vermek için artık bir sendikalarının olduğu ifade edildi.