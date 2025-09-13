Pazar günü saat 21.00’da başlayacak final heyecanı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde kuracağı dev ekranda sporseverlerle buluşturacak.

Letonya’da düzenlenen EuroBasket 2025'te tarih yazarak 24 yıl sonra finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın saat 21.00’da Almanya ile Avrupa Şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. A Milli Takımı’nın final maçındaki kritik karşılaşma dev ekranda canlı yayınlayacak. Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde kuracağı dev ekran ile Millilerin tarihi maçını canlı şekilde vatandaşlarla buluşturacak. Tüm sporseverler, Türk basketbolu adına tarihi gün anlamı taşıyan ve Pazar günü saat 21.00’da başlayacak basketbol müsabakasını dev ekrandan takip etmeye ve milli heyecana hep birlikte olmaya davet edildi.