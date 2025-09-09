Aytekin’in konuşması dakikalarca ayakta alkışlandı. Gelişmeler, küresel çapta ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kriz Anlarının Yeni Silahı: Erişim Kısıtlamaları

Dünya genelinde hükümetler, dijital dünyanın devleri olan Google, Meta, TikTok ve X gibi platformlara karşı giderek artan bir müdahale ve denetim dalgası başlattı. Özellikle seçim dönemleri ve toplumsal kriz anlarında uygulanan erişim yavaşlatmaları ve kesintiler, geçmişte yalnızca otoriter rejimlerle ilişkilendirilirken artık demokratik ülkelerde de sıkça uygulanıyor.

2025 yılı itibarıyla Hindistan, Türkiye, Nijerya ve Endonezya gibi ülkelerde bu yöntemlere başvurulması, küresel düzeyde dijital hak ihlallerine dair endişeleri artırıyor. Dijital hak savunucuları, bu uygulamaları “modern çağın sansürü” olarak nitelendiriyor.

Google da Radar Altında: Algoritmalar ve Bilgi Güvenliği

Müdahale dalgası yalnızca sosyal medya ile sınırlı değil. Dünya devi Google da artık hükümetlerin hedefinde. Şirketin arama algoritmaları, içerik filtreleme sistemleri ve haber kaynaklarını sıralama politikaları birçok ülke tarafından “ulusal bilgi güvenliği” gerekçesiyle denetlenmek isteniyor.

Devletler, Google’ın ulusal çıkarları öncelemesi gerektiğini savunurken, uzmanlar bu talebin bilgiye erişim özgürlüğünü tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.

Yerli ve Milli Dijital Projeler Yükselişte

Küresel teknoloji devlerine olan bağımlılığı azaltmak isteyen ülkeler, kendi sosyal medya platformlarını ve arama motorlarını geliştirme çabasına girdi. Türkiye dahil birçok ülke, yerli ve milli dijital altyapılar inşa ediyor.

Bu girişimler, dijital egemenliği güçlendirme adına önemli adımlar olarak görülse de, bu platformların gerçekten bağımsız olup olmayacağı ve ifade özgürlüğüne saygı gösterip göstermeyeceği soruları akıllarda soru işareti bırakıyor.

Uluslararası Kurumlardan Sert Uyarılar: “Keyfi Müdahalelerden Kaçının”

Dijital alanda yaşanan bu gelişmeler, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Uluslararası Af Örgütü gibi uluslararası kurumları harekete geçirdi. Yapılan açıklamalarda, sosyal medya ve arama motorlarına yönelik müdahalelerin keyfi ve orantısız olmaması gerektiği vurgulandı.

Kurumlar, dijital müdahalelerin şeffaf, yasal çerçevede ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, aksi halde temel hakların ve ülkelerin uluslararası itibarının ciddi şekilde zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Habib Aytekin: “Dijital Egemenlik Göz Ardı Edilemez”

Konferansta konuşan ve dijital alanlardaki müdahale tartışmalarına net bir bakış açısı sunan Habib Aytekin, özellikle gençlerin ve medyanın bu süreci dikkatle takip etmesi gerektiğini söyledi. Aytekin, “Artık dijital dünya sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir güvenlik meselesidir,” ifadelerini kullandı.

Özgürlük Mü, Güvenlik Mi?

Dijital platformlara yönelik müdahaleler, hem ulusal güvenlik hem de ifade özgürlüğü açısından hassas bir denge gerektiriyor. Aytekin’in çıkışı, bu ikilemde hükümetlerin nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair önemli bir işaret olabilir.