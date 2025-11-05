05 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te, İl Başkanı Mustafa Bastırmacı, Kahramanmaraş İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Mazbata töreni; partililerin yoğun ilgisi, coşkulu alkışlar ve büyük bir birlik atmosferiyle gerçekleşti.

“BU GÖREV BİR MAKAM DEĞİL, BİR EMANETTİR”

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Mustafa Bastırmacı, konuşmasında şu vurgulu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada, demokrasiye olan inancımızın bir yansıması olarak, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevimizin resmen teslim alındığı bu anlamlı günde bir aradayız.

Bu görevi, sadece bir makam değil; sorumluluk, emanet ve hizmet bilinciyle kabul ediyoruz.

Kahramanmaraş’ta siyasetin dili yeniden nezaket, samimiyet ve milletin sesiyle buluşacak.”

Bastırmacı, görevi süresince halkın ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alacaklarını belirterek, “Amacımız; vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, adaleti, liyakati ve umut dolu bir siyaseti yeniden hâkim kılmaktır.” dedi.

“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR KAHRAMANMARAŞ İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Yeni dönemin kapsayıcı ve umut dolu olacağını vurgulayan Bastırmacı, şu ifadeleri kullandı:

“Bugünden itibaren, ‘Birlikte daha güçlü bir Kahramanmaraş’ hedefiyle, sahada, halkımızın içinde, onların sesi olmaya devam edeceğiz.

Bu süreçte bize inanan, destek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, partililerimize ve aziz hemşerilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.”

“DEMOKRASİNİN TEMELİ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜDÜR”

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Bastırmacı, açıklamasının sonunda basına da özel bir teşekkürde bulundu:

“Demokrasiye ve basın özgürlüğüne katkı sunan siz değerli basın mensuplarına ayrıca teşekkür ediyorum.

Mazbatamız hayırlı olsun. Allah, çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin.”

YOĞUN KATILIM VE COŞKULU ATMOSFER

Mazbata törenine; partinin il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından büyük bir dayanışma ruhu içinde sona erdi.