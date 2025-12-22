Esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, gelişigüzel atılan izmaritlerin kabahatler kanunu kapsamında suç olduğu ve cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Daha temiz ve yaşanabilir bir Kahramanmaraş hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi.

Özellikle sokaklar, kaldırımlar ve yeşil alanlarda önemli bir çevre sorunu oluşturan sigara izmaritlerinin gelişi güzel atılmasının önüne geçmek amacıyla şehir merkezinde ayaklı küllük uygulaması başlatıldı. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, şehir merkezindeki esnaflara iş yerlerinin önüne konulmak üzere ayaklı küllük dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Uygulama, yaya yoğunluğunun fazla olduğu Kapalı Çarşı bölgesinden başlatıldı. Proje çerçevesinde şehir genelinde toplam 750 esnafa ayaklı küllük ulaştırılması hedefleniyor. Hayata geçirilen bu örnek uygulamayla, sigara izmaritlerinin gelişigüzel şekilde yere atılmasının önüne geçilmesi, çevre kirliliğinin azaltılması ve kent estetiğinin korunması amaçlanıyor. Aynı zamanda uygulamanın, vatandaşlarda çevre bilincinin artırılmasına katkı sunması ve esnaf–vatandaş iş birliğiyle daha temiz bir şehir ortamının oluşturulması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen çalışma sayesinde, sokak ve kaldırımlarda biriken izmarit yığınlarının önemli ölçüde azaltılması, görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi ve Kahramanmaraş’ın daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir şehir kimliğine kavuşması hedefleniyor.