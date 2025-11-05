Ücretsiz olarak verilecek eğitimlere başvurular Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden çevrimiçi yapılabiliyor. Son başvuru tarihi 10 Kasım Pazartesi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kadınların kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sunacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.Kadınların el becerilerini geliştirmesi, üretime katılması ve sosyalleşmesi amacıyla düzenlenen Kadın Sanat ve Yaşam Merkezi Atölyeleri başlıyor.Proje kapsamında çeşitli sosyal tesislerde birbirinden farklı branşlarda eğitimler düzenlenecek. Kadınlar hem geleneksel sanatları yaşatacak hem de yeni beceriler kazanarak üretime katılma fırsatı bulacak.

Üç Farklı Tesiste Eğitim İmkânı

Kadın Sanat ve Yaşam Merkezi Atölyeleri kapsamında, Üngüt Cemile Akkoyun Millet Konağı’nda katılımcılara klasik tezhip ve çini eğitimleri verilecek.Bahçelievler Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi’nde ise kadınlar yapay çiçek yapımı ve geleneksel Türk el nakışları üzerine eğitim alabilecek.Karaziyaret Sosyal Tesisi’nde düzenlenecek giyim ve sim sırma kurslarında da kadınlar, el emeğini sanata dönüştürme fırsatı yakalayacak.

Kayıtlar Çevrimiçi Alınıyor

18 – 65 yaş aralığındaki kadınlara açık olan atölyelere başvurular, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/11/05/kadin-sanat-ve-yasam-merkezi-atolyeleri-basvuru-formu internet adresi üzerinden çevrimiçi yapılabiliyor. Başvurular 10 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecek.