Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Adalet Bakanlığınca Kahramanmaraş’a kazandırılması planlanan adliye ek binası ve personel konutları başta olmak üzere çeşitli yatırımlar ele alındı. Şehrin adalet hizmetleri altyapısını güçlendirecek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta sürdürülen yeniden yapılanma süreci, kamu binalarının yenilenmesi ve yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin şekilde ulaştırılmasına yönelik planlamalar değerlendirildi.

Daha Modern ve Güçlü Hizmet Altyapısı

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Ankara’daki temaslarımız kapsamında, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımızla birlikte Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’u ziyaret ettik. Kahramanmaraş’ımıza kazandırılacak adliye ek binası ve personel konutları başta olmak üzere birçok önemli konuyu istişare ettik.Şehrimizin adalet hizmetlerinde daha modern, daha güçlü bir altyapıya kavuşması için Bakanlığımızla yakın bir iş birliği içindeyiz. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde her kurumumuzun desteği büyük önem taşıyor.Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin her alanda güçlenmesi ve vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanması adına yoğun bir mesai harcıyoruz. Sayın Bakanımıza şehrimize gösterdikleri ilgi ve destekleri dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.