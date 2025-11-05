Etkinlik, Dulkadiroğlu Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde kurulan kütüphanede, kulüp üyesi öğretmenlerin katılımıyla yapıldı.

A3F23251 32A1 4Bcc 9187 19Af6F0B0728Kaymakam Aytemür ve Müdür Mart’tan Katılım

Buluşmaya Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart da katılarak öğretmenlerle edebiyat dolu bir sohbet gerçekleştirdi. Katılımcılar, romanın derin temaları olan zaman, bekleyiş ve insanın yaşam amacı üzerine dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

2Aa2F972 5295 4E39 83Ff B8A148Fe401DFikir Paylaşımı ve Edebi Derinlik

Toplantıda, eserin karakter çözümlemeleri, insan ruhuna dair göndermeleri ve edebi yapısı üzerine geniş kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı. Öğretmenler, “Tatar Çölü”nün sunduğu yaşam felsefesi üzerinden bireysel ve toplumsal anlamda çıkarımlar paylaştı.

D76695E3 64A6 4E05 85E8 315Fd05A435COkuma Kültürüne Anlamlı Katkı

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kitap Okuma Kulübü, öğretmenlerin okuma alışkanlıklarını güçlendirmek, düşünsel paylaşımı artırmak ve kültürel farkındalığı geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, önümüzdeki süreçte farklı yazar ve eserlerle düzenlenecek buluşmalarla edebiyatın birleştirici gücünü canlı tutmayı hedefliyor.

