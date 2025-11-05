Toplantının öne çıkan kararlarından biri, belediyenin yol çalışmalarında kullanılmak üzere ikinci sathi kaplama aracının satın alınması oldu. Daha önce alınan ilk aracın ardından filonun güçlendirilmesi yönünde atılan bu adım, kiralık araç kullanımının azaltılması açısından önem taşıyor.

AKPINAR: "KİRALIK ARAÇ DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKIYORUZ"

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, belediye kaynaklarının etkin kullanımı vurgusu yaptı:

“Çöp toplama araçlarımızda olduğu gibi, fen işleri araç filomuzda da kiralık sistemden çıkıyoruz. İkinci sathi kaplama aracını belediyemize kazandırarak, hizmet gücümüzü artırıyoruz. Kaynaklarımızı doğru kullanıyor, belediyemizi daha güçlü hale getiriyoruz.”

İKİ AYDA 60 KİLOMETRE YOL - BU ÖNEMLİ BİR BAŞARIDIR

Akpınar, kırsal mahallelerde yürütülen yol çalışmalarına da değindi:

“Şu an şehir merkezinde devam eden alt yapı çalışmalar nedeniyle merkez alanlarda geçici bir kısıtlama söz konusu. Bu süreçte kırsal mahalle yollarımıza ağırlık verdik ve son iki ayda 60 kilometre yol çalışmasını tamamladık. Bu, bir ilçe belediyesi için önemli bir başarıdır. Kış gelmeden tüm servis yollarımızı tamamlamaya gayret ediyoruz. Ardından merkez mahallelerimizde yol çalışmalarını hızlandıracak ve ilçemizin yol sorununu kalıcı olarak çözeceğiz.”

DEPREMİN YARALARINI EL BİRLİĞİYLE SARIYORUZ

Akpınar, açıklamalarında deprem sonrası dayanışma ruhuna da dikkat çekti:

“İlçemizin yeniden güçlü bir yapıya kavuşması için tüm kurumlarla uyum içinde çalışıyoruz. Depremin etkilerini hızla geride bırakmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için sahadayız.”

Belediye meclisinde alınan kararların tamamı, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak.