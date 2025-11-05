Prof. Dr. Güçlü’ye ziyareti sırasında Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hacı Muharrem Dilipak eşlik etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, üniversite ile Anadolu Mektebi arasındaki eğitim iş birlikleri, gençlerin kültürel gelişimine yönelik projeler ve ortak çalışma alanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Orhan Doğan, Prof. Dr. Hafize Öksüz, Genel Sekreter İbrahim Palabıyık ile KSÜ Ata Sporları Öğrenci Topluluğu üyeleri de katıldı.