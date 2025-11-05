Üniversiteye gelişinde KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı makamında ziyaret Vehbi Vakkasoğlu ziyarette, eğitimde değerler bütünlüğü ve irfan kavramının genç nesillerde yeniden anlam bulması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ve Doç. Dr. Ömer Süha Uslu da hazır bulundu.

Konferans öncesinde kısa bir konuşma yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Vakkasoğlu’nun fikir dünyasının özellikle gençler için yol gösterici olduğunu belirterek, “Üniversitemizde öğrencilerimizin sadece akademik değil, kültürel ve manevi açıdan da gelişim göstermesini önemsiyoruz. Bu anlamda Sayın Vakkasoğlu’nun paylaşımları hepimiz için kıymetli.” ifadelerini kullandı.

“İrfan Geleceğimizin Bilinmeyenleri” başlıklı konferansta Vehbi Vakkasoğlu, irfanın sadece bilgi değil, aynı zamanda insanın varoluşunu anlamlandırma biçimi olduğunu vurguladı. Vakkasoğlu, “Bugünün dünyasında bilgiyi kolayca bulabiliyoruz ama irfanı, yani bilgiyi insanlaştıran hikmeti yeniden hatırlamaya ihtiyacımız var.” dedi.

Konferansa, Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Vehbi Vakkasoğlu’na teşekkür belgesi takdim etti.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.