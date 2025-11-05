Türk milleti, tarih boyunca yalnızca savaş meydanlarında değil; adaletin terazisinde hüküm sürdü.

Türk’ün töresi, insana, doğaya ve hayata saygının en kadim yasasıdır.

Bu töre, sadece Türk’ün değil, bütün insanlığın ortak vicdanıdır.

Bugün yeryüzü karanlıktaysa, mazlumların gözleri umutla dolu ama yürekleri kırık ise, bunun sebebi yalnız zalimler değildir.

Sebep, Türk’ün töresinin —adalet yasasının— artık yürürlükte olmamasıdır.

TÜRK’ÜN ADALETİYLE DÜNYA AYAKTA DURDU

Tarihe bak!

Türk adaleti yalnız Türk’ü değil, bütün insanlığı korudu.

Osmanlı 623 yıl ayakta kaldı, çünkü adalet töreyle yoğrulmuştu.

Ondan önce Selçuklu 231 yıl,

Gazneliler 201 yıl,

Karahanlılar 227 yıl,

Büyük Hun Devleti 471 yıl,

Göktürk Kağanlığı 206 yıl hüküm sürdü.

Bu devletlerin her biri aynı temel üzerinde yükseldi: Adalet.

Türk’ün kudreti kılıcından değil, töresinden doğdu.

Töre, Türk için hem yasa hem iman, hem de yaşam biçimiydi.

Dini, dili, rengi, mezhebi ne olursa olsun herkes Türk’ün adaletine sığındı.

Çünkü bilirdi ki:

Türk hükmederse, hak yerini bulur.

TÜRK’ÜN YASASI, ALLAH’IN KANUNLARIYLA BÜTÜNLEŞMİŞTİR

Türk’ün yasası, hiçbir zaman Allah’ın emirlerinden ayrı düşünülemez.

Yüce Yaratıcının kanunlarıyla Türk’ün töresi daima iç içe olmuştur.

Türk’ün adalet anlayışı, Allah’ın adaletine dayanır;

Türk’ün yasası, Allah’ın zulmü yasaklayan buyruğundan beslenir.

Bu sebeple Türk töresi, tevhid inancının yeryüzündeki adalet sembolüdür.

Türk hiçbir zaman iki Tanrı tanımamış, hiçbir zaman adaleti insanın keyfine bırakmamıştır.

Yasa, Allah’ın kelamından doğmuş; töre, O’nun nizamını yansıtmıştır.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinin en yegâne sebebi de budur:

Allah’ın birliğine inanan milletin töresi, İslam’ın adalet anlayışıyla birebir örtüşmüştür.

Türk, İslam’ı benimserken yeni bir inanç arayışında değildi;

çünkü o zaten “tek Tanrı” fikrini töresinde taşıyordu.

Kur’an’daki “adaletle hükmediniz” emri, Türk’ün yasasında çoktan yazılıydı.

O nedenledir ki, Müslümanlığı benimsemeyen Türk’ün Türklüğü de tartışmalıdır.

Çünkü Türk’ün ruhunu besleyen iki kaynaktan biri Allah’ın kanunu, diğeri Türk’ün töresidir.

Biri eksilirse, diğeri yetim kalır.

Türk kim olduğunu bilmelidir.

Töresiyle, inancıyla, adaletiyle var olur.

Ve bu bütünlük bozulmadığı sürece Türk milleti asla yıkılmaz.

BUGÜN MAZLUMLARIN GÖZYAŞI, TÖRENİN SUSKUNLUĞUNDANDIR

Bugün yeryüzünde kan akıyor, mazlum coğrafyalar yanıyor, insanlık susuyorsa bunun tek sebebi vardır:

Türk’ün töresi unutulmuştur.

Türk’ün 33 maddelik yasası hayattan eksildiğinde;

adalet yerini haksızlığa,

merhamet yerini menfaate,

ahlak yerini çıkar düzenine bırakır.

Eğer Türk’ün yasası yürürlükte olsaydı,

zulüm bu kadar pervasızlaşmazdı.

İnsanlık bu kadar yalnız kalmaz,

vicdanlar bu kadar kirlenmezdi.

Çünkü Türk’ün yurdu yalnız sınırlarla çevrili bir toprak değil; vicdanın haritasıdır.

Türk’ün adaleti durduğu yerde, dünya sarsılır.

Töre eksilirse, insanoğlu yönünü kaybeder.

TÜRK’ÜN MİSYONU: ZULME KARŞI ADALETİ DİRİLTMEK

Bizim kalbimiz, bizim yüreğimiz her geçen gün mazlum coğrafyalarla birlikte atıyor.

Çünkü Türk’ün misyonu; zulmü, adaletsizliği, hakkaniyetsizliği ve ahlaksızlığı reddetmektir.

Türk, adaletin temsilcisidir; mazlumun sığınağıdır.

Türk’ün töresi, zalimi cezalandırır; mağduru ayağa kaldırır.

Ama bugün dünya töreden uzaklaştı.

Adaleti temsil eden makamlar sözde kaldı.

Devletler maddede boğuldu, menfaatte kayboldu.

Kimin eli güçlü ise, onun sözü kanun oldu.

Fakat bu, insanlığın sonudur.

Türk’ün yasası yeniden hayat bulmadıkça, dünya nefes alamaz.

TÜRK’ÜN TÖRESİ SUSARSA, ADALET KÖRLEŞİR

Töre yeniden konuşmalıdır.

Töre konuşursa, adalet dirilir.

Töre konuşursa, bürokrasi hızlanır.

Töre konuşursa, doğa korunur.

Töre konuşursa, millet yeniden ayağa kalkar.

Töre konuşursa, insanlık yeniden nefes alır.

Çünkü töre olmadan yasa ruhsuzdur.

Töre olmadan devlet duygusuzdur.

Töre olmadan millet dağınıktır.

Türk Töresi’ni hatırlamak, sadece geçmişe özlem değil;

geleceğe karşı sorumluluktur.

TÜRK’ÜN YASASI ANAYASA İLE BÜTÜNLEŞMELİDİR

Türk Töresi artık yalnızca taşlarda, yazıtlarda değil;

devletin anayasasında yaşamalıdır.

Her kanun maddesi, Türk’ün vicdanından doğmalıdır.

Türk töresi, ırk, din, dil, mezhep gözetmeden insanı insan olduğu için koruyan tek sistemdir.

Bu yüzden töreyi yasaya taşımak bir reform değil, bir diriliştir.

Töreyle yazılan yasa halka hizmet eder,

töresiz yasa millete yük olur.

Türk töresiyle yazılmış bir anayasa, insanlığa umut olur.

BOZKURTLARA VE TÖREYE SELAM OLSUN

Türk’ün töresini unutanlar adaleti kaybetmiştir.

Ama Türk milleti, töresini unutmaz!

Bir gün gelir, töre yeniden doğar;

ve o gün bozkurtlar bir kez daha ulur adaletin dağlarında.

Bozkurtlara selam olsun!

Töreye selam olsun!

TÜRK’ÜN TARİH BOYUNCA YAŞATTIĞI 33 MADDELİK YASA — TÜRK’ÜN TÖRESİ

1. Tengri tektir; O’ndan başkasına yakarılmaz.

2. Töre tektir, kimse töreden üstün değildir.

3. Kağan kut alır; kut, ancak adaletle korunur.

4. Bir budunda iki töre olmaz; birlik, dirliğin temelidir.

5. Her er ailesinden, kağan budunundan sorumludur.

6. Herkes sözünde duracak, emanete ihanet etmeyecektir.

7. Yalan söylemek, töreye ihanettir.

8. Ana babaya, büyüğe saygı; küçüğe merhamet esastır.

9. Komşuya hürmet, mazluma yardım kutsaldır.

10. Hırsız malıyla, haksız canıyla hesap verir.

11. Irza musallat olan, töreden düşer.

12. Adaletli ol, çünkü töre adaletle yaşar.

13. Cenkten kaçan, töreye sırt çevirmiş olur.

14. Aman dileyene merhamet, sığınana sahip çıkılır.

15. Kimse soyuyla övünmesin; değer, ahlaktandır.

16. Zayıfa el uzatma; kadına, çocuğa, yaşlıya zarar verme.

17. Kin, hırs ve kibir töreyi bozar.

18. Mazluma merhamet, zalime sertlik esastır.

19. Kızı isteyen, rızayla alır; zorla evlilik yasaktır.

20. Gereksiz yere ağaç kesme, suyu kirletme.

21. Bilmediğini bilene sor, öğüdü küçümseme.

22. Bugünün işini yarına bırakma.

23. Kusur arama, gönül kırma.

24. Güçlüyken affet, zayıfken sabret.

25. Yazgına isyan etme, alın terine güven.

26. İyiliği unut, yapılan iyiliği hatırla.

27. Herkes adaletle iş görecek.

28. Milletine yabancılaşma, dilini ve töreni koru.

29. Kağan adaletle hükmedecek, töreyle yaşayacak.

30. Töre yok olursa il yıkılır; il olmazsa millet kul olur.

31. Doğa, hayvan, su ve dağ kutsaldır; zarar vermek vebaldir.

32. Eline, beline, diline sahip ol.

33. Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe; Türk’ün ili, Türk’ün töresi bozulmaz!

SÖZLERİME SON VERİRKEN

Bu 33 madde sadece taşlara değil; Türk’ün kalbine kazınmış bir anayasadır.

Töre yaşadıkça devlet dimdik duracak.

Adalet var oldukça, Türk milletiyle birlikte

tüm dünya milletleri ebediyen huzurla yaşayacaktır — kıyamete kadar huzurla yaşayacaktır.

Aziz Türk milletini seven,

yüreği devlet ve millet sevdasıyla çarpan

babayiğitlere, töreye ve bozkurtlara selam olsun!

Türk yasası varsa,

bir Türk dünyaya bedeldir.

Ne mutlu Türk’üm diyene!