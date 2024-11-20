Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Arık, Kahramanmaraş’ta sendikanın etkisinin giderek arttığını vurgulayarak, “İstiklâl ve Bağımsızlık Şehri olan Kahramanmaraş’ta tam anlamıyla Genç Eğitim Sendikası fırtınası esmektedir” dedi.

Arık, sendikalarının istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve Kahramanmaraş’taki eğitim çalışanlarının desteğiyle şube yeter sayısına ulaşmak için geri sayıma geçtiklerini açıkladı. “Siyasetsiz Yeni Nesil Sendikacılığı temsil eden Genç Eğitim Sendikası’na verdikleri desteklerden ötürü Kahramanmaraş eğitim camiasına şükranlarımı sunuyorum. Hak mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Bağımsız, tarafsız, siyasetten uzak sendikacılık kazanacak, dolayısıyla eğitim çalışanları kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Kahramanmaraş İl Başkanı Mesut Erden ve il yönetimi ile ilçe temsilcilerine olan teşekkürlerini dile getiren Arık, “Kahramanmaraş’ta meslektaşlarımızın desteğiyle, Genç Eğitim Sendikası’nın Türkiye’deki ilk şubesini kurma şerefine ulaşacağız. Yaz tatilini çıkarsak üç ay gibi kısa bir sürede, özellikle Elbistan ve Afşin ilçelerimizden yaklaşık 300 meslektaşımız aramıza katılmış ve 'Artık Kaybetmek İstemiyoruz!' demişlerdir” şeklinde konuştu.

Kamuran Arık, eğitim çalışanlarını Genç Eğitim Sendikası’nda bir araya gelmeye davet ederek, “Sarı sendikaların mesleğimizi düşürdüğü itibarsız durumdan kurtulmak için omuz omuza mücadele edeceğiz. Her gün bir yerde, bir gün her yerde olacağız!” dedi.