Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Dulkadiroğlu Erkenez mahallesinde bulunan Bulutoğlu Şehit İrfan Karabıçak İlkokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerle unutulmaz bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin Gezici Kütüphanesi ile birlikte düzenlenen ziyarette, Gençlik Meclisi üyeleri ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Çocuklara kitap dağıtımı yapan üyeler, aynı zamanda onların kitaplara olan ilgisini artırmak için birebir iletişim kurdu. Mobil Kütüphane, öğrencilerin kitaplarla tanışmasını sağlayarak okuma alışkanlığını teşvik etti.

Doğaya Bir Fidan, Geleceğe Bir Umut

Etkinlikte ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı fidan dikimi kampanyası kapsamında öğrencilerle birlikte fidanlar toprakla buluşturuldu ve çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılandı. Minik ellerin toprakla buluştuğu anlarda, geleceğe dair umutlar da yeşerdi.

“Genç Arkadaşlarımızın Heyecanına Ortak Olduk”

Gerçekleştirilen etkinliğin renkli ve heyecanlı geçtiğini ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar, “Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte burada genç arkadaşlarımızın heyecanına ortak olduk. Gençlik Meclisi olarak okullarda başlatılan fidan dikme kampanyasına bizler de katkı sağlamak istedik. Aynı zamanda gençlerimizi Gezici Kütüphane ile de buluşturduk” dedi.