Şehir merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerin de ulaşım standardını iyileştirmek için yol yenileme uygulamalarını kesintisiz bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Göksun’da Altınoba Mahallesi oldu.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Göksun’da Doğankonak ve Altınoba mahallelerini Kayseri - Göksun karayoluna bağlayan yaklaşık 5 kilometrelik hasarlı grup yolunda, mevcut asfalt kazınarak zemin hazırlıkları yapıldı, ardından yol sathi asfalt ile yeniden kullanıma kazandırıldı.

Yaklaşık 5 Milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirilen düzenlemeler sayesinde hem trafik akışı iyileştirildi hem de mahalle sakinlerinin günlük yaşamı kolaylaştı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ulaşım projelerinin yalnızca şehir merkezinde değil, ilçeler ve kırsal mahallelerde de yoğun biçimde sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, kırsal bölgelerde hayata geçirilen yatırımların yaşam kalitesini artırdığı ve vatandaşların temel ihtiyaçlarına daha hızlı erişim sağladığı vurgulandı.

“Yolumuz Yapıldı, Başkanımıza Çok Teşekkür Ederiz”

Kırsal mahallenin aktif olarak kullandığı arterde ulaşım sorununun çözüme kavuştuğunu belirten Altınoba Mahalle Muhtarı Nadir Şahan, “Kış ayları nedeniyle yollarımız çok kötüydü. Bunu Sayın Fırat Başkanımıza ilettik şu anda yolumuz yapıldı, Başkanımıza çok teşekkür ederiz Allah razı olsun ondan. Mahallem ve şahsım adına Fırat Görgel Başkanıma ve tüm emeği geçen şahıslara teşekkür ederim” dedi.