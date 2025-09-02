Yüksek standartlardaki 4 bin kapasiteli tribünü ve donatılarıyla yeni stadyum sporseverlerin beğenisini kazandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 4 bin seyirci kapasiteli yeni futbol sahası, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in söz verdiği gibi sezonun ilk maçıyla açıldı. Modern soyunma odaları, idari binaları, ergonomik oturma düzeni ve uluslararası standartlara uygun doğal çimi ile hem profesyonel hem de amatör takımlara ev sahipliği yapacak tesis, sporseverlerin beğenisini kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Söz verdiğimiz gibi ilk maçımızı yeni stadımızda oynamak nasip oldu. Takımımız da ilk iç saha maçında galip geldi. Şehrimizi spor şehri yapma adına çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yeni stadyumumuzun da yapımına başladık. İnşallah Gençlik ve Spor Bakanlığımız işbirliğinde yeni tesislerimizi de şehrimize kazandıracağız” diye konuştu.

Sporculara Profesyonel İmkanlar

Yeni tesis, Kahramanmaraş’taki profesyonel kulüplerin yanı sıra amatör takımlar için de güçlü bir altyapı sunuyor. Sporcular, daha sağlıklı ve profesyonel koşullarda hem maçlarını oynarken hem de antrenmanlarını yapabiliyor.

Şehrin Sportif Vizyonuna Katkı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in spora ve sporcuya verdiği değerin bir yansıması olarak inşa edilen modern tesis, profesyonel ve amatör takımların antrenman ve müsabaka ihtiyaçlarını karşılayarak sporun tabana yayılmasını destekliyor. Tesis ayrıca, modern altyapısıyla genç sporcuların yetişmesine olanak sağlayarak Kahramanmaraş’ın Türk sporundaki yerini güçlendirecek.