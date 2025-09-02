Başkan Toptaş, evlenecek çiftlerin merakla beklediği ve inşası tüm hızıyla devam eden Kavlaklı Düğün Salonu’nun fiyat tarifesini meclisin onayına sundu.

Hanifi Toptaş’ın başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi’nin Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilirken, gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıda gündeme alınan birçok madde Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu raporları doğrultusunda karara bağlandı.

EĞİTİM VE SOSYAL HİZMETLERDE YENİ DÜZENLEMELER

Meclis toplantısında, Üniversite Hazırlık Kursu, Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi ve Kavlaklı Mahallesi’nde yapımı devam eden 500 kişilik düğün salonunun ücret tarifesi belirlendi.

Üniversite Hazırlık Kursu’na katılacak öğrenciler için tek seferlik 5 bin TL kaynak kitap ücreti alınması kararlaştırılırken, Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nde aylık ücret 2 bin TL olarak belirlendi. Kavlaklı Mahallesi’nde yapımı devam eden 500 kişilik düğün salonunun kullanım bedeli ise hafta içi 10 bin TL, hafta sonu 15 bin TL olarak onaylandı. Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, alınan kararların vatandaşların ihtiyaçları düşünülerek hazırlandığını ifade ederek, fiyatların piyasa koşullarına göre çok daha uygun tutulduğunu ve kalitenin korunması açısından gerekli bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Başkan Hanifi Toptaş, alınan kararlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Belirlediğimiz fiyatlar piyasa koşullarına göre çok daha uygun tutulmuştur. Amacımız, hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunarken aynı zamanda erişilebilirliği korumaktır. Böylece hem kaliteyi güvence altına alıyor hem de vatandaşlarımızın cebini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

İMAR PLANI TADİLATLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda ayrıca Onikişubat Belediyesi’nin yatırımlarını hızlandıracak önemli kararlar da alındı.

İlçenin gelişimini doğrudan ilgilendiren imar planı tadilatları da gündemin önemli başlıkları arasındaydı. Üngüt, Hayrullah, Karamanlı, Tekir, Pınarbaşı, Ilıca ve Yeşilyurt mahallelerinde çeşitli parseller için imar planı düzenlemeleri görüşülerek karara bağlandı. Bu düzenlemelerin kentin gelişimine ve planlı büyümesine katkı sağlayacağı belirtildi.

“HEDEFİMİZ HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK”

Toplantının ardından açıklamada bulunan Başkan Hanifi Toptaş, “Eylül ayı meclis toplantımızda hemşehrilerimizin doğrudan faydalanacağı hizmetlerde önemli kararlar aldık. Eğitimden sosyal hizmetlere, kültürel tesislerden imar planlarına kadar pek çok alanda ilçemizi geleceğe taşıyacak adımlar attık. Onikişubat’ımızda her alanda hizmet kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi.