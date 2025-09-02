Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşların güvenliği için kesintisiz hizmet sunuyor. Son teknolojiye sahip araç ve ekipmanlarla güçlendirilen itfaiye filosu, deneyimli personeliyle birlikte olası yangın, kaza ve afetlere anında müdahale ediyor.

Can ve mal kaybını önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev başında olan ekipler, eğitimli personeli ve modern altyapısıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 23 şube, 64 araç ve 346 personelle yürütülen hizmetlerde Ağustos ayı çerisinde toplam bin 850 olaya müdahale edildi. Bu olaylar arasında 720 yangın, 69 trafik kazası, 6 su baskını, 1 boğulma vakası bin 54 itfai olay yer aldı.

Vatandaşların Bilinç Seviyeleri de Arttırıldı

Bunun yanında, afetlere karşı sadece müdahale değil, önleyici çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Olası acil durumlarda doğru adımların atılabilmesi ve vatandaşların bilinç seviyesinin artırılması amacıyla eğitim programları düzenlendi. Bu kapsamda, afet anında doğru müdahale yöntemlerinin öğretilmesi için toplam 442 kişiye kapsamlı eğitim verildi. Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, yangın, deprem ve diğer acil durum senaryolarına yönelik uygulamalı bilgiler aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Profesyonel kadromuz, modern araç ve ekipmanlarımızla her türlü afet ve acil durumda vatandaşlarımızın yanındayız. Önceliğimiz, can ve mal güvenliğini en üst düzeyde korumaktır. Eğitim faaliyetlerimizle de toplumun bilinçlenmesini ve afetlere karşı hazırlıklı hale gelmesini sağlamayı sürdüreceğiz” cümlelerine yer verildi.