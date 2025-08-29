Büyükşehir ve KASKİ yetkilileri Göksunlu muhtarlarla bir araya gelerek yerleşim yerlerinin ihtiyaç ve önceliklerine dair istişarelerde bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, mahallelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının istişare edilmesi amacıyla periyodik olarak farklı ilçelerde düzenlediği Muhtarlar Buluşması, şimdi de Göksun’da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya başkanlığında yapılan toplantıya; AK Parti Göksun İlçe Başkanı Furkan Özdemir, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ yetkilileri ile Göksun’un merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ tarafından ilçede hayata geçirilen yatırımlar ve devam eden çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verildi. Ayrıca ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler de paylaşıldı. Muhtarlar ise mahallelerinin öncelikli ihtiyaçlarını, çözüm bekleyen sorunlarını ve vatandaşların taleplerini heyete aktardı.

“Muhtarlarımız, Vatandaşlarımızla Aramızdaki Köprü”

Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, muhtarların yerel yönetimle vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirterek, “Her bir mahallemizin ihtiyacını yerinde görmek ve öncelikli sorunlarını dinlemek bizim için çok kıymetli. Bu buluşmalarla birlikte hem mevcut çalışmalarımızı değerlendiriyor hem de yeni projelerimizi şekillendiriyoruz” dedi.